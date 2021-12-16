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الجزائر تقصي قطر وتضرب موعدا ناريا مع تونس في نهائي كأس العرب

الجزائر تقصي قطر وتضرب موعدا ناريا مع تونس في نهائي كأس العرب

الرياضة

الجزائر تقصي قطر وتضرب موعدا ناريا مع تونس في نهائي كأس العرب
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تأهل المنتخب الجزائري إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العرب بكرة القدم بعد تغلبه على نظيره القطري بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن الدور نصف النهائي.

وسيتنافس المنتخب الجزائري على رفع كأس البطولة يوم السبت المقبل، مع المنتخب التونسي الذي تغلب في وقت سابق اليوم على نظيره المصري بهدف دون مقابل في مباراة المربع الذهبي الأولى.

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في المقابل، ستجمع مباراة تحديد صاحب المركز الثالث منتخبي قطر ومصر.

وتستضيف قطر النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بكرة القدم حتى الـ18 من ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبا. 

المصدر: RT

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