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تونس تفوز على مصر بهدف في الوقت القاتل وتتأهل إلى نهائي كأس العرب

الرياضة

تونس تفوز على مصر بهدف في الوقت القاتل وتتأهل إلى نهائي كأس العرب
AFP Khaled DESOUKI
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تأهل المنتخب التونسي إلى نهائي كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021" بعد تغلبه على نظيره المصري بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن نصف النهائي.

وجاء هدف "نسور قرطاج" بمساعدة النيران الصديقة في الوقت القاتل من عمر المباراة وبالتحديد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، عن طريق المصري عمر السولية الذي أرسل الكرة برأسه إلى شباك فريقه عن طريق الخطأ عندما كان يحاول إبعاد الكرة عن مرماه.

وبهذا الفوز الثمين، تأهل المنتخب التونسي إلى نهائي كأس العرب بكرة القدم، حيث سيتنافس على رفع كأس البطولة السبت المقبل مع الفائز من مباراة المربع الذهبي الثانية والتي ستجمع في وقت لاحق اليوم الجزائر وقطر.

وتستضيف قطر النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بكرة القدم حتى الـ18 من ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبا. 

المصدر: RT

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