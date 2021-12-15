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شاهد.. لاعبو منتخب تونس يرفعون أعلام فلسطين خلال احتفالهم بالتأهل إلى نهائي كأس العرب

الرياضة

شاهد.. لاعبو منتخب تونس يرفعون أعلام فلسطين خلال احتفالهم بالتأهل إلى نهائي كأس العرب
AFP KARIM SAHIB
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديوهات وصور تظهر احتفال لاعبي المنتخب التونسي بتأهلهم إلى نهائي بطولة كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021" برفع الأعلام الفلسطينية.

ورفع لاعبو "نسور قرطاج" أعلام فلسطين، تعبيرا عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية.

وتأهل المنتخب التونسي إلى المباراة النهائية لكأس العرب بعد فوزه على نظيره المصري بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن الدور نصف النهائي على ملعب "974" في الدوحة.

وكان لاعبو المنتخب الجزائري قد رفعوا أعلام فلسطين بعد تأهلهم إلى الدور نصف النهائي عقب فوزهم على المنتخب المغربي بركلات الترجيح في الدور ربع النهائي.

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وتستضيف قطر النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بكرة القدم حتى الـ18 من ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبا. 

المصدر: RT

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