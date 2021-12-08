كأس العرب 2021.. الترتيب النهائي للمنتخبات وموعد مباريات ربع النهائي

أسدل الستار يوم الثلاثاء، على مباريات دور المجموعات للنسخة العاشرة من كأس العرب بكرة لقدم، التي تستضيفها قطر لغاية 18 ديسمبر الجاري، وتقام لأول مرة تحت رعاية الاتحاد الدولي "فيفا".

وتأهل 8 منتخبا إلى دور الثمانية لكأس العرب "قطر 2021"، وهي: قطر، سلطنة عمان، ، تونس، الإمارات، المغرب، الأردن، مصر والجزائر.

وفيما يلي الترتيب النهائي للمنتخبات في دور المجموعات لكأس العرب:

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المجموعة الأولى (A):

1- قطر - 9 نقاط

2- سلطنة عمان - 4 نقاط

3- العراق - نقطتين

4- البحرين - نقطة واحدة.

المجموعة الثانية (B):

1- تونس - 6 نقاط

2- الإمارات - 6 نقاط

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3- سوريا - 3 نقاط

4- موريتانيا - 3 نقاط.

المجموعة الثالثة (C):

1- المغرب - 9 نقاط

2- الأردن - 6 نقاط

3- السعودية - نقطة واحدة

4- فلسطين - نقطة واحدة.

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المجموعة الرابعة (D):

1- مصر - 7 نقاط

2- الجزائر - 7 نقاط

3- لبنان - 3 نقاط

4- السودان من دون نقاط.

جدول وموعد مباريات الدوري ربع النهائي لكأس العرب 2021:

يوم الجمعة 10 ديسمبر 2021:

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تونس – سلطنة عمان (15:00 غرينتش)

قطر – الإمارات (19:00 غرينتش)

يوم السبت 11 ديسمبر 2021:

مصر – الأردن (15:00 غرينتش)

المغرب الجزائر (19:00 غرينتش).

المصدر: RT