شاهد.. تعادل بطعم الفوز لمصر أمام الجزائر في كأس العرب 2021
تعادل المنتخبان المصري والجزائري (1-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء، في ختام منافسات المجموعة الرابعة ضمن بطولة كأس العرب لكرة القدم 2021، المقامة حاليا في قطر.
وسجل المدافع الجزائري محمد أمين توغاي هدف التقدم لمنتخب "محاربي الصحراء" مبكرا في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول.
فيديو | #الجزائر تتقدم 1 - 0 #مصر عبر توقاي د19 ... #مونديال_العربpic.twitter.com/xrYd1KDB3X— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 7, 2021
ورد المصري عمرو السولية بهدف التعادل "للفراعنة" بتسديدة من ضربة جزاء بعد مرور ساعة كاملة من بداية اللقاء الذي أقيم على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.
فيديو.. هدف تعادل مصر 1-1 مع الجزائر عبر السولية د60 في #مونديال_العرب.#كأس_العرب#مصر_الجزائرpic.twitter.com/B7KXdNHxVB— صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 7, 2021
عدسة جول 📹— جول مصر - GOAL (@goaleg) December 7, 2021
الجماهير المصرية تشعل الأجواء بعد هدف التعادل. 🤩
أجواء رائعة في ملعب الجنوب. 🏟#كأس_العرب | #FIFArabCuppic.twitter.com/0xrOcZm2b9
وتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، متفوقا بمعيار "اللعب النظيف" على نظيره الجزائري، الذي حصل لاعبه ياسين تيطراوي على البطاقة الحمراء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، الأمر الذي رجح كفة "الفراعنة".
بينما انتهت المباراة الثانية ضمن هذه المجموعة، بفوز منتخب لبنان على نظيره السوداني (1-0)، وودعا البطولة معا، بعد أن احتل لبنان المركز الثالث برصيد 3 نقاط، والسودان المرتبة الرابعة من دون نقاط.
المصدر: RT
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