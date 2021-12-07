ترتيب هدافي كأس العرب 2021

أسدل الستار مساء يوم الثلاثاء على مباريات دور المجموعات للنسخة العاشرة من بطولة كأس العرب لكرة القدم، التي تستضيفها قطر لغاية الـ18 من ديسمبر الجاري.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي دور المجموعات لبطولة كأس العرب التي تقام لأول مرة تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا":

1- التونسي سيف الدين الجزيري – 3 أهداف

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2- الجزائري بغداد بونجاح – هدفان

2- التونسي فراس بالعربي – هدفان

2- المغربي عبد الإله الحافيظي – هدفان

2- المغربي بدر بانون – هدفان

2- الأردني يزن النعيمات

2- العماني خالد الهاجري – هدفان

2- القطري أكرم عفيف – هدفان.

وبواقع هدف واحد كل من:

من الجزائر: جمال بن العمري، ياسين براهيمي، الطيب مزياني، هلال العربي سوداني، ومحمد توقاي.

من المغرب: محمد الشيبي، يحيى جبران، محمد الناهيري، سفيان رحيمي وكريم البركاوي.

من مصر: حسين فيصل، محمد مجدي "أفشة"، محمود حمدي "الونش"، أحمد رفعت، محمد شريف، أحمد سيد "زيزو"، وعمرو السولية.

من سوريا: محمد عنز، ورد السلامة، أوليفر كاسكاو ومحمود البحر.

من الإمارات: كايو كانيدو، خليل الحمادي، وعلي صالح.

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من سلطنة عمان: صلاح اليحيائي، أرشد العلوي وربيع العلوي.

من قطر: عبد العزيز حاتم، حسن الهيدوس والمعز علي.

من العراق: حسن عبد الكريم

من موريتانا: مولاي أحمد خليل "بسام"، محمد سويد وحمية الطنجي.

من فلسطين: محمد باسم رشيد وتامر صيام.

من السعودية: عبدالله الحمدان

من تونس: يوسف المساكني

من الأردن: بهاء عبد الرحمن، حمزة الدردور، مجمود المرضي.

هدف في مرمى فريقه: السعودي خليفة الدوسري (لمصلحة الأردن)، العماني فهمي سعيد دوربين (لمصلحة قطر)، والسوداني علي أبو عشرين (لمصلحة لبنان)

المصدر: وكالات