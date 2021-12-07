القائمة النهائية للمتأهلين إلى دور الثمانية الكبار لكأس العرب

أكمل الأردن عقد المنتخبات المتأهلة للدور ربع النهائي لمسابقة كأس العرب لكرة القدم 2021 الجارية في قطر، وتقام لأول مرة تحت رعاية الاتحاد الدولي للعبة الأكثر شعبية في العالم.

وجاء صعود الأردن إثر فوزه على نظيره الفلسطيني (5-1) في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء، على "استاد 974" في العاصمة القطرية الدوحة، ليحجز المقعد الأخير بين الثمانية الكبار.

وفي ما يلي قائمة المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب 2021:

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المجموعة الأولى:

1- قطر

2- سلطنة عمان

المجموعة الثانية:

1- تونس

2- الإمارات

المجموعة الثالثة:

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1- المغرب

2- الأردن

المجموعة الرابعة:

1- مصر

2- الجزائر.

المصدر: RT