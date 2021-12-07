كأس العرب 2021.. اكتمال عقد المتأهلين لدور الثمانية الكبار (فيديو)

أكمل المنتخب الأردني عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2021، إثر فوزه على نظيره الفلسطيني (5-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الدوحة.

وسجل الأردني بهاء عبد الرحمن سليمان هدف التقدم "للنشامى" بضربة جزاء في الدقيقة التاسعة من انطلاق صافرة البداية.

#مونديال_العرب |

الأردن يتقدم 1 - 0 على فلسطين في الدقيقة 9 عن طريق بهاء عبدالرحمن من ركلة جزاء #قنوات_الكاس#FIFArabCuppic.twitter.com/Fcls89exux — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 7, 2021

وضاعف المهاجم الأردني حمزة علي الدردور النتيجة بحلول الدقيقة 24، ليصبح الهداف التاريخي لمتخب بلاده برصيد 32 هدفا.

#مونديال_العرب |

الأردن يتقدم 2 - 0 على فلسطين في الدقيقة 24 عن طريق حمزة الدردور #قنوات_الكاس#FIFArabCuppic.twitter.com/PQubWCwTAd — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 7, 2021

وسجل المهاجم الفلسطيني تامر صيام هدف تقليص الفارق "للفدائي" في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

#مونديال_العرب |

منتخب فلسطين يقلص الفارق 1 - 2 أمام الأردن في الدقيقة 44 عن طريق تامر صيام #قنوات_الكاس#FIFArabCuppic.twitter.com/HbcuhyEwW3 — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 7, 2021

وأضاف "النشامى" ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، الأول جاء بـ"نيران صديقة" في الدقيقة 81 سجله المدافع الفلسطيني ياسر حمد خطأ في مرماه، ومن ثم اختتم المهاجم الأردني يزن عبدالله النعيمات خماسية بلاده بإحرازه هدفين متتاليين عند الدقيقتين (86 و90) من زمن اللقاء المقام على "استاد 974" في العاصمة القطرية الدوحة.

#مونديال_العرب |

الأردن يتقدم 3 - 1 على فلسطين في الدقيقة 82 عن طريق محمود مرضي#قنوات_الكاس#FIFArabCuppic.twitter.com/vyp9kO5s98 — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 7, 2021

#مونديال_العرب |

الأردن يتقدم 4 - 1 على فلسطين في الدقيقة 86 عن طريق يزن النعيمات #قنوات_الكاس#FIFArabCuppic.twitter.com/RJt29lGMVe — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 7, 2021

#مونديال_العرب |

الأردن يتقدم 5 - 1 على فلسطين في الدقيقة 90 عن طريق يزن النعيمات #قنوات_الكاس#FIFArabCuppic.twitter.com/QIKxDHaZhI — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 7, 2021

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ورفع الأردن رصيده إلى 6 نقاط واحتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة، وتأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة، رفقة المغرب متصدر المجموعة.

وسيكون الأردن على موعد في دور الثمانية الكبار، بطل المجموعة الرابعة التي يتقاسم صدارتها منتخبا مصر والجزائر قبل مواجهتهما الحاسمة في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا، بينما سيلعب المغرب مع صاحب المركز الثاني.

في حين احتل منتخب فلسطين المركز الرابع الأخير برصيد نقطة واحدة، وودع البطولة مع الأخضر السعودي، الذي خسر هو الآخر أمام المغرب، واحتل المركز الثالث برصيد نقطة أيضا.

المصدر: RT