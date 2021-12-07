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هداف تاريخي جديد لمنتخب الأردن .. (فيديو)

الرياضة

هداف تاريخي جديد لمنتخب الأردن .. (فيديو)
Reuters /Suhaib Salem
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أصبح المهاجم الأردني حمزة علي الدردور الهداف التاريخي لمنتخب بلاده، خلال مباراته أمام نظيره الفلسطيني اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأخيرة ضمن المجموعة الثالثة لكأس العرب لكرة القدم.

وسجل حمزة علي الدردور الهدف الثاني لمنتخب "النشامى" عند الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول للقاء على "استاد 974" في العاصمة القطرية الدوحة.

وأعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن حمزة الدردور (30 عاما) أصبح أفضل هداف في تاريخ منتخب بلاده برصيد 32 هدفا.

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المصدر: وكالات 

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