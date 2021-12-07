كأس العرب.. صراع ثلاثي على بطاقة وحيدة

تصارع منتخبات السعودية والأردن وفلسطين على المقعد الأخير المتبقي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2021، المقامة حاليا في دولة قطر.

ويحتل الأردن المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، وسيخوض مباراة حاسمة ضد نظيره الفلسطيني صاحب المركز الرابع الأخير برصيد نقطة واحدة، مساء اليوم الثلاثاء، على "استاد 974" في العاصمة القطرية الدوحة.

بينما يحتل المنتخب السعودي المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة، وسيخوض مباراة حاسمة وصعبة ضد نظيره المغربي متصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، والذي ضمن تأهله مبكرا، في الوقت ذاته، على استاد الثمامة في الدوحة.

بينما يحتل المغرب صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، وكان قد ضمن تأهله إلى الدور ربع نهائي للبطولة في الجولة الماضية.

التشكيلة الأساسية لمنتخب السعودية لمواجهة المغرب:

التشكيلة الأساسية لمنتخب الأردن لمواجهة نظيره "الفدائي" الفلسطيني:

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المصدر: وكالات