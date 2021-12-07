 
مباشر

كأس العرب.. صراع ثلاثي على بطاقة وحيدة

الرياضة

كأس العرب.. صراع ثلاثي على بطاقة وحيدة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rwm2

تصارع منتخبات السعودية والأردن وفلسطين على المقعد الأخير المتبقي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2021، المقامة حاليا في دولة قطر.

ويحتل الأردن المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، وسيخوض مباراة حاسمة ضد نظيره الفلسطيني صاحب المركز الرابع الأخير برصيد نقطة واحدة، مساء اليوم الثلاثاء، على "استاد 974" في العاصمة القطرية الدوحة.

بينما يحتل المنتخب السعودي المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة، وسيخوض مباراة حاسمة وصعبة ضد نظيره المغربي متصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، والذي ضمن تأهله مبكرا، في الوقت ذاته، على استاد الثمامة في الدوحة.

بينما يحتل المغرب صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، وكان قد ضمن تأهله إلى الدور ربع نهائي للبطولة في الجولة الماضية.

التشكيلة الأساسية لمنتخب السعودية لمواجهة المغرب:

التشكيلة الأساسية لمنتخب الأردن لمواجهة نظيره "الفدائي" الفلسطيني:

إقرأ المزيد
كأس العرب.. هل يصطدم المغرب بالجزائر أم يواجه مصر؟
كأس العرب.. هل يصطدم المغرب بالجزائر أم يواجه مصر؟

المصدر: وكالات

  

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا