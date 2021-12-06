غصت في حلقه الكلمات.. رد فعل مؤثر للاعب السوري مواس بعد خروج  سوريا من كأس العرب!.. فيديو

خيم حزن شديد على السوري محمد المواس بعد هزيمة منتخبه أمام نظيره الموريتاني (1-2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين، وخروجه مبكرا من بطولة كأس العرب لكرة القدم.

ولم يستطع محمد المواس النطق بأي كلمة والإدلاء بأي تصريح صحفي بعد المباراة من شدة حزنه وخيبة الأمل التي أصيب بها بعد الهزيمة المريرة لمنتخب بلاده وفشله في التأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة.

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واكتفى منتخب سوريا، بعد هذه الهزيمة المفاجئة، بالمركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، وودع البطولة رفقة نظيره الموريتاني صاحب المركز الرابع الأخير برصيد ثلاث نقاط أيضا.

المصدر: RT