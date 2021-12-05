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تصريح صلاح عن "شرب الكحول" يشعل مواقع التواصل بين مستنكر ومدافع (فيديو وصور)

الرياضة

تصريح صلاح عن
Reuters PETER POWELL
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أشعل جواب محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي على سؤال الإعلامي المصري عمرو أديب عن "شرب الكحول" مواقع التواصل الاجتماعي، بين مستنكر ومدافع عن رده.

وفي حوار مطول مع صلاح على قناة "mbc مصر" سأله الإعلامي عمرو أديب عن رأيه عندما يعرض عليه "شرب الكحول" (النبيذ والشمبانيا) في المجتمع الغربي الذي يعيش فيه وبين الطبقة المشهورة وفي حفلاته، فأجاب صلاح مبتسما: "معرفش.. بحس أنو نفسي ما راحت لإني إشرب حاجة".

وبعد نشر المقابلة فورا اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بين مستنكر لجواب صلاح حيث رأوا أنه كان يجب أن يجيب بأن شرب الكحول من المحرمات والكبائر، وبين مدافع عنه بالقول بأن صلاح خير سفير للإسلام في الغرب.

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يذكر أن صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم "البريميرليغ" برصيد 13 هدفا متقدما بأربعة أهداف عن أقرب مطارديه جيمي فاردي نجم ليستر سيتي بعد مضي 15 جولة من عمر المسابقة، كما يتصدر أيضا قائمة أكثر اللاعبين للتمريرات الحاسمة برصيد 9 أهداف.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي

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