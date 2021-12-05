تصريح صلاح عن "شرب الكحول" يشعل مواقع التواصل بين مستنكر ومدافع (فيديو وصور)
أشعل جواب محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي على سؤال الإعلامي المصري عمرو أديب عن "شرب الكحول" مواقع التواصل الاجتماعي، بين مستنكر ومدافع عن رده.
وفي حوار مطول مع صلاح على قناة "mbc مصر" سأله الإعلامي عمرو أديب عن رأيه عندما يعرض عليه "شرب الكحول" (النبيذ والشمبانيا) في المجتمع الغربي الذي يعيش فيه وبين الطبقة المشهورة وفي حفلاته، فأجاب صلاح مبتسما: "معرفش.. بحس أنو نفسي ما راحت لإني إشرب حاجة".
#محمد_صلاح— الفرج قريب (@moo_ideana) December 5, 2021
محمد صلاح الخمرة حرام ❌
ما بيحبهاش ✅ #مخبي_لمصر_ايه_ياسيسيpic.twitter.com/Cgx57IM1UY
وبعد نشر المقابلة فورا اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بين مستنكر لجواب صلاح حيث رأوا أنه كان يجب أن يجيب بأن شرب الكحول من المحرمات والكبائر، وبين مدافع عنه بالقول بأن صلاح خير سفير للإسلام في الغرب.
محمد صلاح مع عمرو اديب— 𝟏 𝟗 𝟏 𝟏. (@itsalaasafwat) December 5, 2021
"انا مبشربش الخمره عشان مش شايفها حاجه كبيره ونفسي مبتروحلهاش" هوا انت لو قولت انها حرام هتبقي بيئه وراجعي ولا اي!
#محمد_صلاح خايف يقول الخمرة حرام وقال انه مش بيحبها .— Nabil Sameh (@Mesr2020Nabil) December 5, 2021
خايف يعرض نفسه لهجوم الصحافة والمجتمع البريطاني بإعتباره شخصية متطرفة .
فحب يمسك العصاية من النص .
ودي رسالة لأي شخصية بتعبد الشخص ده محمد صلاح مصلحجي ولا يعتبر مثال يحتذي به ابدا .
بالنسبه للناس الـ بتقول لصلاح مقلش على الخمرة حرام ليه بوضوح— رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11Mosalah) December 5, 2021
أعتقد الصوره دي كفيله بأي كلمه ينطقها
❤️خير سفير للإسلام محمد صلاح pic.twitter.com/hCXY0qwf2d
يعني لو محمد صلاح قال لكم ان الخمره حرام هتبطلوا تشربوها ؟؟؟ طب لو قال لكم ان الحشيش حرام هتبطلوا يعني ؟؟— طارق العوضى المحامى (@tarekelawady2) December 5, 2021
مش لازم اقول ما بشربش الخمرة عشان حرام في مجتمع اغلبه خامورجي و ارباح اغلب الاندية علي الدعايةللخمور— 🌬walaa🇪🇬ahmed🇪🇬ali🌪 (@welianoo_alex) December 5, 2021
لكن اقول محبتهاش ولقيت ضررها اكتر من نفعها
من هنا فيه كتير من مشجعيه حيتخذوه قدوة يمتنعوا عن شرب الخمر ولما الرسول عرض عليه الخمر والماء واللبن اختار اللبن👇#محمد_صلاحpic.twitter.com/Yuq8NfoCfe
يا عيني مش عارفين يعني ان الخمرة حرام !!!— Mayada Ahmed (@MayadaA73353615) December 5, 2021
و مستنيين صلاح يقولكم !!!
"( هو عارف انها حرام دة موضوع منتهي . احنا بنتكلم على انه مثلا عشان اتشهر ف ممكن يتغير .ف انه يشربها بقى. عادي )"
زي اي حد ممكن لما يلاقي نفسه مشهور يعمل اللي هو عايزة
فسيبوا صلاح فحاله#محمد_صلاح#صلاحpic.twitter.com/ZEtuRsEO8R
نقول تاني : كل الناس عارفة ان الخمرة حرام لكن لما الانسان يبقي مقتنع انة مايشربش بغض النظر عن قوانين البلد ، ودي رسالة اهم الف مرة للشباب من الحلال والحرام مش حصة دين هي بس دى حاجة فوق استيعاب البهايم #محمد_صلاح 🇪🇬 🔥 فخر مصر— Dr. 𝗔 𝗛 𝗠 A 𝗗 Adel 🇪🇬 𓄿𓎛𓅓𓄿𓂧 (@EgyptTrade1) December 5, 2021
يذكر أن صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم "البريميرليغ" برصيد 13 هدفا متقدما بأربعة أهداف عن أقرب مطارديه جيمي فاردي نجم ليستر سيتي بعد مضي 15 جولة من عمر المسابقة، كما يتصدر أيضا قائمة أكثر اللاعبين للتمريرات الحاسمة برصيد 9 أهداف.
المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي
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