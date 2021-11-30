تعرف على المبلغ المالي "القياسي" الذي تقاضاه صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب (فيديو وصور)

تحدث الإعلامي المصري عمرو أديب عبر برنامجه "الحكاية" على قناة "mbc مصر" عن إجرائه حوارا تلفزيونيا مع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

ولم يعلن موعد عرض الحوار، فيما اكتفى أديب بالكشف أنه سيعرض في إحدى الحلقات المقبلة، عقب انتهاء المونتاج.

وشهدت الأشهر الماضية، جولة طويلة من المفاوضات بين فريق البرنامج وإدارة قناة "mbc مصر" من جانب، ورامي عباس وكيل محمد صلاح وإدارة فريق ليفربول من جانب آخر، وانتهت بالتوصل لاتفاق يقضي بظهور اللاعب خلال البرنامج، مقابل الحصول على مبلغ مادي يعد الأكبر في تاريخ القناة، وفقا للعديد من المواقع المصرية.

وأكدت العديد من التقارير أن محمد صلاح حصل على مبلغ 650 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 10 ملايين جنيه مصري، ويعتبر هذا الأجر من أكبر الأجور التي تقوم قناة "mbc مصر" بمنحها لأحد الضيوف الذين تستضيفهم خلال برامجها، ويرجع هذا الأجر الكبير إلى المكانة الكبيرة للنجم محمد صلاح عند جميع العرب في كافة أنحاء العالم.

لقائي من 3 سنين ونص مع محمد صلاح كان أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي النهارده الأفضل في العالم.. عمرو أديب يتحدث عن حلقة حصرية وخاصة جدا#الحكاية#MBCMASR

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صور من كواليس لقاء حصري وهام جدا مع نجم ليفربول محمد صلاح.. كل ما تود أن تعرفه عن أفضل لاعب في العالم سيتم كشفه مع عمرو أديب في #الحكاية قريبا على #MBCMASRpic.twitter.com/5BEt5n1Chh — الحكاية (@Elhekayashow) November 27, 2021

المصدر: وكالات