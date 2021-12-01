تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي صلاح الرائعين في شباك إيفرتون (فيديو)

عزز الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول صدارته لترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن سجل هدفين في شباك إيفرتون يوم الأربعاء.

وسجل صلاح هدفيه في الدقيقتين 19 و64 من عمر اللقاء الذي انتهى لمصلحة "الريدز" بنتيجة 4-1.

ثنائية محمد صلاح اليوم ضد ايفرتون

آفضل لاعب في العالم بلا منازع 👑#محمد_صلاحpic.twitter.com/F0Vk2eRFBu — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11Mosalah) December 1, 2021

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- ترتيب هدافي "البريميرليغ" موسم 2021-2022:

1- محمد صلاح (ليفربول) برصيد 13 هدفا.

2- جيمي فاردي (ليستر سيتي) برصيد 9 أهداف.

3- ديوغو جوتا (ليفربول) برصيد 8 أهداف.

4- ساديو ماني (ليفربول) 7 أهداف.

يذكر أن صلاح توج قبل يومين بجائزة القدم الذهبية في إمارة موناكو الفرنسية والتي تقدم سنويا لأحد اللاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 28 عاما، وفقا لإنجازاتهم وأرقامهم خلال العام الواحد، ويتم التصويت عليها من قبل مجموعة من المختصين والخبراء، ومن قوانين الجائزة أنها لا تعطى للمتوج أكثر من مرة واحدة خلال مسيرته.

المصدر: RT