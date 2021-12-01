"الفرعون" صلاح يواصل تألقه ويقود ليفربول لتجاوز إيفرتون برباعية (فيديو)
حقق ليفربول فوزا عريضا على مضيفه إيفرتون بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء ضمن الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".
وتناوب على تسجيل رباعية "الريدز" كل من جوردان هندرسون في الدقيقة الـ9 ومحمد صلاح "هدفين" في الدقيقتين 19 و64 والبرتغالي ديوغو جوتا في الدقيقة الـ79.
ايفرتون 0 × 2 ليفربول | هدف الأسطورة محمد صلاح 🎥#إيفرتون_ليفربول#EVELIV— Ahmed 🇸🇦 (@A9C90e) December 1, 2021
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ثنائية محمد صلاح اليوم ضد ايفرتون— رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11Mosalah) December 1, 2021
آفضل لاعب في العالم بلا منازع 👑#محمد_صلاحpic.twitter.com/F0Vk2eRFBu
فيما سجل هدف أصحاب الأرض اليتيم ديماراي غراي في الدقيقة الـ38 من عمر اللقاء.
وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث متأخرا بنقطتين عن المتصدر تشيلسي الذي حقق بدوره فوزا ثمينا على مضيفه واتفورد بنتيجة 2-1.
كما تشبث مانشستر سيتي بالمركز الثاني برصيد 32 نقطة بفوزه على مضيفه أستون فيلا 2-1.
المصدر: RT
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