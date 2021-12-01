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"الفرعون" صلاح يواصل تألقه ويقود ليفربول لتجاوز إيفرتون برباعية (فيديو)

الرياضة

Reuters
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حقق ليفربول فوزا عريضا على مضيفه إيفرتون بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء ضمن الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وتناوب على تسجيل رباعية "الريدز" كل من جوردان هندرسون في الدقيقة الـ9 ومحمد صلاح "هدفين" في الدقيقتين 19 و64 والبرتغالي ديوغو جوتا في الدقيقة الـ79.

فيما سجل هدف أصحاب الأرض اليتيم ديماراي غراي في الدقيقة الـ38 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث متأخرا بنقطتين عن المتصدر تشيلسي الذي حقق بدوره فوزا ثمينا على مضيفه واتفورد بنتيجة 2-1.

كما تشبث مانشستر سيتي بالمركز الثاني برصيد 32 نقطة بفوزه على مضيفه أستون فيلا 2-1.

المصدر: RT

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