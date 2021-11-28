غوارديولا يرغب في قيادة منتخب إلى كأس العالم

أكد الإسباني، بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، رغبته في خوض تجربة التدريب في بطولات مثل كأس الأمم الأوروبية وكأس العالم.

وقال غوارديولا، في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "هل تريد تدريب منتخب إنجلترا؟ غاريث يقوم بعمل رائع. لقد مدد عقده سنتين.. فتهانينا له".

وأضاف: "لقد قلت مرات عديدة، عندما أنهي عملي هنا، سيكون من دواعي سروري أن أقود منتخبا في كأس العالم، لكن ليس من السهل العثور عليه. هناك عدد قليل، أود ذلك، لكن إذا لم يحدث ذلك، سأقوم بتدريب الأندية".

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وتابع: "لكن في إنجلترا، سأكون مع مانشستر سيتي فقط. لن أدرب ناديا آخر في إنجلترا باستثناء السيتي".

ورغم اعترافه برغبته في قيادة أحد المنتخبات في بطولة دولية كبرى، إلا أنه أوضح أن منصب غاريث ساوثغيت كمدير فني لمنتخب إنجلترا ليس شيئا يتطلع له : "لقد قام ساوثغيت بعمل رائع مع إنجلترا عندما وصل إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية وكذلك نصف نهائي كأس العالم، وأعتقد أنه سيمدد عقده لسنوات أخرى إذا كان سعيدا بذلك".

وأردف المدرب الإسباني: "أنا لست هنا لأتخذ موقفا من أي شخص. هذا ليس هدفي. أريد استغلال طاقتي وحبي هنا".

واختتم بيب غوارديولا: "بعد ذلك لا أعرف ماذا سيحدث. لم أعتقد أبدا أنني سأكون هنا وعندما جئت، لم أفكر مطلقا أنني سأظل هنا لمدة 6 سنوات".

المصدر: وكالات