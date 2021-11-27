مانشستر سيتي يرفض عرضا من برشلونة لعقد صفقة تبادلية

رفض نادي مانشستر سيتي حامل لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عرضا من نادي برشلونة، للحصول على خدمات الإسباني فيران توريس، نجم الفريق الإنجليزي.

وزعمت تقارير مؤخرا أن توريس طلب الرحيل من مواطنه بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، ووافق الأخير على الأمر بشرط وجود اتفاق اقتصادي بين الناديين.

Barcelona have made a move for Ferran Torres but talks with Man City have so far proven unsuccessful, sources have told @samuelmarsden 👀 pic.twitter.com/wRRFAo1ZgN — ESPN FC (@ESPNFC) November 27, 2021

ووفقا لـ"راديو كتالونيا"، فإن برشلونة عرض على مانشستر سيتي إبرام صفقة تبادلية تتضمن انتقال توريس إلى "كامب نو"، مقابل رحيل الفرنسي عثمان ديمبلي إلى "ملعب الاتحاد".

وأشار المصدر إلى أن مانشستر سيتي رفض هذه الصفقة التبادلية، ويتعين على برشلونة الآن إقناع الفريق الإنجليزي بعرض آخر.

ويعاني برشلونة من أزمة مالية، وتؤكد العديد من التقارير أن الفريق الكتالوني غير قادر على إبرام أي صفقة في الميركاتو الشتوي المقبل، إلا إذا تخلى عن أحد لاعبيه الحاليين.

المصدر: وكالات