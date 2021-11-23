الهلال "زعيم آسيا" يفوز بدوري الأبطال ورقم قياسي (فيديو)
توج نادي الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم إثر فوزه على فريق بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي (2-0) في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الرياض.
وباغت لاعب خط الوسط السعودي ناصر الدوسري الفريق الكوري الجنوبي بهدف سريع سجله عند الثانية 16 من بداية اللقاء، بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء في المقص الأيسر.
⚡️🚀 الهدف الأسرع في تاريخ 🏆#نهائي_دوري_أبطال_آسيا!@Alhilal_FCpic.twitter.com/LHXuf1JJmr— دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) November 23, 2021
ومن ثم سجل المهاجم المالي موسى ماريغا هدف "الأمان" الثاني للفريق السعودي، بحلول الدقيقة 63 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد الملك فهد الدولي.
غوميز @BafGomis ⬅️ ماريغا @marega91 💥— دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) November 23, 2021
🏆 الهلال @Alhilal_FC يحسم اللقب رقم 4️⃣ 😉#نهائي_دوري_أبطال_آسيا 2021! pic.twitter.com/PxshO7yXp8
وأحرز الهلال بذلك لقب البطولة الآسيوية المرموقة للمرة الرابعة في تاريخه، وانفرد بالرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال آسيا.
🏆 #الهلال.. ذهب وأمجاد وأولوووووويات 😍🔝💙#الهلال_كبير_آسياpic.twitter.com/lOloLNFDO5— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) November 23, 2021
وفاز الهلال باللقب الرابع له في رابع نهائي ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا، في آخر 7 سنوات.
وكان "الزعيم" السعودي قد توج باللقب القاري ثلاث مرات من قبل، في الأعوام (1991 و2000 و2019)، ليفك شراكته مع الفريق الكوري الذي حقق هذا الإنجاز ثلاث مرات، في الأعوام (1997 و1998 و2009).
وحصل نادي الهلال على شرف المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الإمارات مطلع العام المقبل.
المصدر: وكالات
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