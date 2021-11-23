الهلال السعودي يطمح للفوز بلقب تاريخي الليلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الآسيوية، مساء اليوم الثلاثاء، صوب استاد الملك فهد الدولي، الذي سيكون مسرحا للمباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، بين الهلال بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي.

ويتطلع كل من الهلال وبوهانغ ستيلرز إلى دخول التاريخ من خلال إحراز لقب رابع قياسي في المسابقة القارية.

ويطمح الهلال للفوز باللقب الرابع له في رابع نهائي ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا، في آخر 7 سنوات.

وتوج الزعيم السعودي باللقب القاري ثلاث مرات أعوام (1991 و2000 و2019) في حين حقق الفريق الكوري هذا الإنجاز أعوام (1997 و1998 و2009)، علما بأن الفائز بينهما سيشارك في كأس العالم للأندية التي تقام في الإمارات مطلع العام المقبل.

وسيبدأ البرتغالي ليوناردو جارديم (47 عاما) المدير الفني لنادي الهلال، بالتشكيلة الأساسية التالية لـ"زعيم آسيا" ضد نظيره الكوري الجنوبي:

بينما اختار الكوري الجنوبي كيم غي دونغ (49 عاما) المدير الفني لفريق بوهانغ ستيلرز، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "زعيم آسيا":

📋 تشكيلة الفريقين | 🇸🇦 الهلال 🆚 بوهانغ ستيلرز 🇰🇷



👀 التشكيلة الأساسية لطرفي 🏆#نهائي_دوري_أبطال_آسيا 2021! pic.twitter.com/ilLg3tt8Ru — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) November 23, 2021

وتخطى كل من الفريقين منافسا محليا في الدور نصف النهائي للبطولة، حيث اجتاز الهلال عقبة غريمه التقليدي في العاصمة النصر بفوزه عليه (2-1)، في حين جرد بوهانغ مواطنه أولسان هيونداي من اللقب بالفوز عليه (5-4) بركلات الترجيح.