الهلال السعودي يصعق بوهانغ الكوري الجنوبي بأسرع هدف في نهائي الأبطال (فيديو)

تقدم نادي الهلال السعودي على فريق بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي مساء اليوم الثلاثاء على استاد الملك فهد الدولي، في المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وباغت لاعب خط الوسط السعودي ناصر الدوسري الفريق الكوري الجنوبي بهدف سريع سجله عند الثانية 16 من بداية اللقاء، بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء في المقص الأيسر.

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وبات الدوسري صاحب أسرع هدف في تاريخ المباريات النهائية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، وثاني أسرع هدف سعودي في تاريخ المسابقة الآسيوية، خلف لاعب الهلال السابق والشباب حاليا، هتان باهبري، الذي سجله في مرمى ضيفه العين الإماراتي، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة للبطولة في عام 2019.

كما أصبح ناصر الدوسري بالتالي صاحب ثالث أسرع هدف في تاريخ دوري أبطال آسيا بنسخته الجديدة، خلف باهبري والمهاجم القطري سباستيان سوريا، الذي سجل هدفا للخور القطري في مرمى باختاكور الأوزبكي في عام 2013، وذلك بعد مرور 9 ثوان فقط على انطلاقة اللقاء.

المصدر: وكالات