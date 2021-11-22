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تشافي يصدم الجزائري بونجاح (فيديو)

الرياضة

تشافي يصدم الجزائري بونجاح (فيديو)
Reuters /Ibraheem Al Omari
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نفى المدير الفني الجديد لبرشلونة تشافي هيرنانديز اهتمام النادي الكتالوني بخدمات مهاجم نادي السد القطري والمنتخب الجزائري لكرة القدم، بغداد بونجاح.

وقال تشافي، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين، المكرس لمباراته أمام ضيفه بنفيكا البرتغالي، غدا الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم: "هو لاعب غير عادي، لكن لا يوجد اهتمام به، ولا أعرف من أين أتت الأخبار، ولن أفاوض أي لاعب من السد مبدئيا (يضحك)".

وكانت عدة وسائل إعلام إسبانية وعربية تحدثت عن إمكانية انتقال بونجاح إلى برشلونة.

وقالت صحيفة "سبوت الكتالونية، يوم أمس الأحد، إن بونجاح خيار مثالي لبرشلونة، في ظل مرض المهاجم الأرجنتني سيرخيو أغويرو، وإصابة المهاجم الدنماركي برايت وايت والإسباني إنزو فاتي.

يذكر أن بغداد بونجاح دخل في القائمة النهائية التي اختارها المدرب مجيد بوقرة لخوض نهائيات بطولة كأس العرب في قطر.

المصدر: وكالات 

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