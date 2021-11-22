مدرب برشلونة يتوعد بنفيكا البرتغالي بالثأر في دوري الأبطال

أكد المدير الفني الجديد لبرشلونة تشافي هيرنانديز على ضرورة الفوز على بنفيكا البرتغالي في المباراة بينهما غدا الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال تشافي، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين: "لقد أنهينا لقاء الديربي بمشاعر طيبة، مع معاناة في الدقائق الأخيرة، وتفوقنا ولعبنا بشكل جيد حتى الدقيقة 82، ثم كان الخصم أفضل لعشر دقائق".

وأضاف: "غدا ضد بنفيكا ستكون الأمور مختلفة، وبنفيكا فريق صاحب خبرة، ولديه قوة بدنية، وستكون الأمور صعبة فنحن في دوري الأبطال، لكننا مستعدون للمنافسة والاستفادة من هذه الفرصة، وإذا انتصرنا سنتأهل للدور التالي".

وتابع: "لقد تفوقنا على إسبانيول، وكنا نستحق تسجيل المزيد من الأهداف، لكن علينا إظهار الكثير على الملعب، فنحن في حالة تفاؤل، ويجب أن نتحلى بالشجاعة ونواصل الهجوم ونسعى من أجل الفوز لكي نتأهل".

وأردف: "إلياس والزلزولي لن يتواجدا معنا، ودعونا نرى حالة دست وعثمان ديمبلي وسيرجي روبيرتو، واللاعبون الذين على وشك التعافي، وربما كوتينيو وديمير، وسنلعب بالمتاحين من أجل الفوز".

وتطرق تشافي للحديث عن إصابة بيدري وفوزه اليوم بجائزة "الفتى الذهبي"، قائلا: "الأمر يتعلق بتطور حالته، واحتفل اليوم بجائزة الفتى الذهبي وهو يستحقها، فهو بعمر 17 أو 18 عاما وقد أحدث فارقا، لكنه يمر بوقت عصيب بسبب الإصابة، وآمل أن يتعافى في أسرع وقت ممكن".

بينما أكد المدرب جاهزية بوسكيتس ونيكو ومينغويزا، بعدما أثيرت الشكوك حولهم بسبب استبدالهم في الديربي.

وواصل تشافي: "لا أشعر بضغط إضافي، فهي فرصة ذهبية للتأهل إلى الدور الثاني، وسنلعب للانتقام (بعد الخسارة بثلاثية في المواجهة السابقة بينهما)، لكي نقول إننا برشلونة، وسنلعب على أرضنا وأحب التحدي".

ونوه: "بغض النظر عن طريقة اللعب، أهم شيء هو تفكيرنا، فنحن نريد الاستحواذ على الكرة والضغط واستعادة الكرة حينما نفقدها، وأريد عقلية الفوز وخلق المزيد من الفرص وأن نكون أكثر شجاعة، وبذلك ستكون لدينا خيارات أكثر للفوز".

إقرأ المزيد

وأوضح: "المدرب هو قطعة أساسية في الفريق، حيث ينقل أفكاره، لكنه لا يلعب، فالشيء المهم هم اللاعبون، وإذا كانوا سعداء ومستمتعين، فمن السهل تحويل الأشياء".

وحول الخصم بنفيكا، قال: "هو فريق رائع ولدي الكثير من الإعجاب والاحترام لمدربهم خورخي جيسوس، ويمتلك لاعبين مهمين جدا في جميع الخطوط وسنحاول نقل اللعب إلى منطقتنا".

وأتم: "الرضا بالفوز بهدف وحيد؟ أفضل الفوز بشكل جيد ونتيجة أكبر، لكن الهدف هو الفوز، وأي شيء سيمنحنا الفوز سيكون موضع ترحيب".

ويحتل برشلونة المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، متفوقا بفارق نقطتين على بنفيكا صاحب المرتبة الثالثة، وانحصرت بطاقة التأهل الثانية فيما بينهما، وذلك بعد أن ضمن فريق بايرن ميونيخ متصدر المجموعة برصيد 12 نقطة، تأهله مبكرا إلى دور الستة عشر، بينما يشغل دينامو كييف الأوكراني المركز الرابع الأخير برصيد نقطة واحدة فقط.

المصدر: وكالات