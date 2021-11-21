من الأجدر بقيادة مانشتر يونايتد؟.. خمسة أسماء مرشحة لتدريب "الشياطين الحمر" خلفا لسولشاير

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها اليوم الأحد عن 5 أسماء مرشحة بقوة لقيادة مانشستر يونايتد، خلفا للمدرب النرويجي أولي غونار سولشاير الذي أقيل من منصبه لسوء النتائج.

1- على رأس قائمة المرشحين يأتي الفرنسي زين الدين زيدان:

نجم ريال مدريد السابق لا يدرب أي فريق منذ الصيف الماضي حين غادر العاصمة الإسبانية، وسبق أن ربطت تقارير عدة بين أسطورة فرنسا وبين تدريب مانشستر يونايتد خلال مناسبات سابقة، وربما يتحول الأمر إلى حقيقة الآن.

ويتمتع "زيزو" بسيرة ذاتية رائعة خلال قيادته ريال مدريد، حيث فاز بثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، ولقبين في "الليغا"، وكأس السوبر الإسباني مرتين، وكأس السوبر الأوروبي مرتين، ويبقى الآن مؤهلا لتجربة جديدة في "البريميرليغ".

So, who will replace Solskjaer as Manchester United manager? 🤔



These are the five leading candidates 👇https://t.co/gOo5R6ji26 — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) November 21, 2021

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2- الإيرلندي الشمالي بريندان رودغيرز:

ويقود رودغيرز حاليا ليستر سيتي، بعد تجربة حافلة في "البريميرليغ" شملت سوانزي سيتي وليفربول وسلتيك.

وبات رودغيرز عبر المواسم الماضية من أبرز المدربين في الدوري الإنجليزي، وقاد فريقه ليستر إلى المركز الخامس مرتين، بالإضافة إلى الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي لأول مرة، وكلها "إنجازات" تدعم ترشيح المدرب الشاب البالغ 48 عاما لقيادة مانشستر يونايتد إلى مستقبل جديد.

3- مايكل كاريك:

سيتولى لاعب خط وسط مان يونايتد السابق مسؤولية الفريق مؤقتا بعد إقالة سولشاير، ومباراته الأولى ستكون، الثلاثاء، أمام فياريال في دوري أبطال أوروبا.

وإذا نجح كاريك في تغيير النتائج وتثبيت وضعه، فمن الممكن أن يستمر الموسم المقبل ويصبح مدربا دائما.

4- الهولندي إريك تين هاغ:

ويتولى هاغ تدريب أياكس أمستردام منذ العام 2017، ويقدم الفريق تحت قيادته أسلوبا جذابا، وسبق أن قاد فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل نحو عامين، ويبدو بديلا ممكنا لمانشستر يونايتد الذي لم ينس تجربة مدرب هولندي آخر، هو المخضرم لويس فان غال، الذي قاده قبل أعوام قليلة.

5- الفرنسي لوران بلان:

ولعب بلان نجم الكرة الفرنسية السابق لمدة عامين في "أولد ترافورد"، قبل الاعتزال عام 2003، ويقود الآن الريان القطري.

وللمدرب الفرنسي البالغ 56 عاما شخصية قوية، وخبرة واسعة، فضلا عن تجربته الثرية، حيث قاد منتخب فرنسا عقب مونديال 2010، وفاز بالدوري الفرنسي مع بوردو عام 2009.

المصدر: marca.com