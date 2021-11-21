رسميا.. مانشستر يونايتد يقيل مدربه سولشاير

أعلن نادي مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، إقالة النرويجي أولي غونار سولشاير من تدريب الشياطين الحمر.

وقال مانشستر يونايتد، في بيان رسمي: "يعلن النادي أن أولي غونار سولشاير ترك منصبه كمدير فني للفريق الأول".



وأضاف: "سيظل أولي دائما أسطورة في مانشستر يونايتد، ومن المؤسف أننا توصلنا إلى هذا القرار الصعب".



وتابع: "رغم أن الأسابيع القليلة الماضية كانت مخيبة للآمال، لا ينبغي أن تحجب كل العمل الذي قام به سولشاير خلال السنوات الثلاث الماضية لإعادة بناء أسس النجاح على المدى الطويل".

Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager.



Thank you for everything, Ole ❤️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 21, 2021

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وواصل: "يغادر سولشاير مع خالص شكرنا لجهوده الدؤوبة كمدرب وأطيب تمنياتنا له بالتوفيق في المستقبل. سيظل مكانه في تاريخ النادي آمنا بشكل دائم.. ليس فقط بسبب ما قدمه كلاعب، لكن كرجل عظيم ومدرب قدم لنا العديد من اللحظات الرائعة، لذا سيتم الترحيب به إلى الأبد في أولد ترافورد كجزء من عائلة مانشستر يونايتد".



واختتم: "سيتولى مايكل كاريك الآن مسؤولية تدريب الفريق في المباريات القادمة، بينما يتطلع النادي إلى تعيين مدرب مؤقت حتى نهاية الموسم".

وخسر مانشستر يونايتد أمام واتفورد، أمس السبت، بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتولى سولشاير مسوؤلية تدريب الفريق في 18 ديسمبر 2019، خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو المقال.

وخاض سولشاير مع مانشستر يونايتد 168 مباراة خلال تلك الفترة، فاز خلالها في 91 مباراة وخسر 40 مواجهة في حين تعادل في 37 مباراة، وخسر لقب الدوري الأوروبي أمام فياريال العام الماضي، ولم يحصد أي بطولة.

المصدر:RT