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اجتماع طارئ لإدارة "الشياطين الحمر" لحسم مستقبل سولشاير بعد الخسارة برباعية أمام واتفورد

الرياضة

اجتماع طارئ لإدارة
Reuters
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دعت إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي لاجتماع طارئ مساء اليوم السبت، بعد الخسارة المريرة أمام واتفورد 4-1 ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتواصلت العروض المخيبة لمانشستر يونايتد بقيادة المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير هذا الموسم، لا سيما في غياب هوية فنية واضحة وطريقة لعب مستقرة للفريق.

وحسب صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، دعت عائلة غلايزر المالكة لمانشستر يونايتد، إلى اجتماع عاجل لتحديد اتجاه النادي وما إذا كان يتوجب الإبقاء على سولشاير كمدرب للفريق بعد النكسة الأخيرة.

وتم تحديد الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، موعدا لبدء الاجتماع، الذي سيكون مستقبل سولشاير على رأس جدول أعماله.

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وأضافت الصحيفة، أن اليونايتد مهتم بأسطورة ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، لخلافة سولشاير.

وهذه الخسارة الرابعة لمانشستر يونايتد في المباريات الـ5 الأخيرة في الدوري ليتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز السابع.

المصدر: وكالات

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