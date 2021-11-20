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رونالدو وزملاؤه في "الشياطين الحمر" يتعرضون لخسارة مريرة مجددا

الرياضة

رونالدو وزملاؤه في
Reuters
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عمق واتفورد جراح ضيفه مانشستر يونايتد بتغلبه عليه بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل رباعية أصحاب الأرض كل من النرويجي جوشوا كينج والسنغالي إسماعيلا سار والبرازيلي جواو بيدرو والنيجيري إيمانويل دينيس في الدقائق 28 و44 و90+2 و90+6 على الترتيب، فيما سجل هدف اليونايتد اليتيم الهولندي دوني فان دي بيك في الدقيقة الـ50 من عمر اللقاء.

ولعب اليونايتد بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ69 بعد طرد قائده هاري ماغواير عقب حصوله على الإنذار الثاني.

وهذه الخسارة الرابعة لمانشستر يونايتد في المباريات الـ5 الأخيرة في الدوري ليتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز السابع.

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في المقابل، رفع واتفورد رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس عشر على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

المصدر: RT

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