رونالدو وزملاؤه في "الشياطين الحمر" يتعرضون لخسارة مريرة مجددا

عمق واتفورد جراح ضيفه مانشستر يونايتد بتغلبه عليه بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل رباعية أصحاب الأرض كل من النرويجي جوشوا كينج والسنغالي إسماعيلا سار والبرازيلي جواو بيدرو والنيجيري إيمانويل دينيس في الدقائق 28 و44 و90+2 و90+6 على الترتيب، فيما سجل هدف اليونايتد اليتيم الهولندي دوني فان دي بيك في الدقيقة الـ50 من عمر اللقاء.

FULL-TIME Watford 4-1 Man Utd



Late goals from Emmanuel Dennis and Joao Pedro cap off a remarkable afternoon for @WatfordFC#WATMUNpic.twitter.com/6TDgbMAOe3 — Premier League (@premierleague) November 20, 2021

ولعب اليونايتد بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ69 بعد طرد قائده هاري ماغواير عقب حصوله على الإنذار الثاني.

لقطة طرد ماغواير قائد مانشستر يونايتد و رمي شارة القيادة!pic.twitter.com/Gf09a0Q1Af — عمار (@_Ai2i) November 20, 2021

وهذه الخسارة الرابعة لمانشستر يونايتد في المباريات الـ5 الأخيرة في الدوري ليتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز السابع.

الدوري الانجليزي - الجولة ال12 :-



مانشستر يونايتد 1 × 4 واتفورد | اهداف اللقاء⚽️🎥#مانشستر_يونايتد_واتفوردpic.twitter.com/vSOzc9oINf — نيزك 💚 (@NIZAK97) November 20, 2021

إقرأ المزيد

في المقابل، رفع واتفورد رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس عشر على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

المصدر: RT