تشيلسي يعزز صدارته بثلاثية في شباك ليستر سيتي (فيديو)

تغلب تشيلسي على مضيفه ليستر سيتي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في افتتاح الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وسجل ثلاثية "البلوز" كل من الألماني أنتونيو روديغر والفرنسي نغولو كاتني والأمريكي كريستيان بوليسيتش في الدقائق 14 و28 و71 على الترتيب.

وبهذا الفوز، عزز تشيلسي صدارته بعد أن رفع رصيده إلى 29 متقدما بفارق 5 نقاط عن أقرب مطارديه وست هام الذي يحل ضيفا في وقت لاحق اليوم على وولفرهامبتون.

في المقابل، توقف رصيد ليستر عند 15 نقطة في المركز الـ12 على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

المصدر: RT





