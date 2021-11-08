غضب في الأهلي بعد تصريح "مثير للجدل" لحكم مباراة القمة ضد الزمالك

أعلن نادي الأهلي المصري لكرة القدم أنه يدرس الإجراءات التي تحفظ حقوقه بعد تصريحات حكم مباراة القمة الأخيرة 123 ضد مضيفه الزمالك، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

ونشر الأهلي بيانا عبر صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي جاء فيه: "عبرت إدارة النادي عن انزعاجها الشديد من التصريحات التي جاءت على لسان حكم مباراة القمة الأخيرة في أحد البرامج الإذاعية صباح اليوم، التي أشار فيها إلى شعوره بالتوتر لدى لاعبي الفريق المنافس بعد الهدف الثالث للأهلي ومن النتيجة الكبيرة، وأنه اضطر إلى التحدث مع مساعديه وأبلغهم أنهم في مرحلة الإدارة و"أنه سهل جدًا أي لاعب يعمل حاجة في حاجة، وكارت في كارت"، وبالتالي لا يكون من وجهة نظره أنه قام باحتواء اللاعبين في ظل التوتر الذي أصابهم، كما أن تفسيرات الحكم في البرنامج الإذاعي لبعض الأخطاء التي ارتكبها لاعبو الفريق المنافس لم تكن موفقة بل وتجافي الحقيقة وما جاء من تفسيرات على لسان رئيس لجنة الحكام ذاته.. وفي هذا السياق يدرس الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على قطاع الكرة الموقف كاملًا مع الإدارات المعنية والعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق النادي".

twitter/AlAhly

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يذكر أن الأهلي نجح في الفوز على الغريم التقليدي الزمالك في عقر داره بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة الماضي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

المصدر: "twitter/AlAhly"