عقوبة قاسية بحق مدحت شلبي

أصدر طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ المصري قرارا بشأن مدحت هلال محمد شلبي، على خلفية أسلوب تعليقه على مباراة الزمالك والأهلي ضمن الدوري المصري لكرة القدم.

وتعرض مدحت شلبي، مقدم برنامج ومعلق رياضي، لعقوبة الإيقاف عن التعليق على أي مباريات، على أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة داخل جمهورية مصر العربية حتى نهاية 2021، وذلك لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي، ومدونة السلوك المهني.

وجاء ذلك، بعد أن مثل شلبي، في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، أمام لجنة التحقيق، في مقر نقابة الإعلاميين.

وضمت لجنة التحقيق من مجلس إدارة النقابة، كلا من: سهام صالح وكيل أول النقابة، محجوب سعده سكرتير النقابة، خالد فتوح عضو مجلس الإدارة، المستشار عمر هريدي، المستشار هيثم علي، والمحققان عثمان عبدالعليم وتامر رجب.

وجاءت توصيات اللجنة، أن المعلق الرياضي مدحت شلبي، خالف ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، كما يلي:

أولا: في باب المبادئ العامة.. خالف مدحت شلبي، الفقرات أرقام 2 و4 و9، وتنص على ما يلي:

1- تنص الفقرة رقم 2 على احترام الأديان السماوية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة.

2- الفقرة رقم 4 تنص على تأكيد دور الإعلامي في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي.

3- الفقرة رقم 9 تنص على احترام الإعلامي لحقوق الجماهير: مستمعين ومشاهدين.

ثانيا: في باب الواجبات.. خالف مدحت شلبي، الفقرتين 2 و6، وتنصان على ما يلي:

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1- تنص الفقرة رقم 2 على الالتزام بالموضوعية في التناول، والتوازن في عرض وجهات النظر، وعدم تغليب المصالح الخاصة على الاعتبارات المهنية والوطنية.

2- تنص الفقرة رقم 6 على الالتزام بعدم استخدام ألفاظ وعبارات أو صور تنافي الآداب العامة والقيم المجتمعية.

وأكد نقيب الإعلاميين، أنه يجب على جميع المعلقين الرياضيين، الالتزام بالمهنية والحيادية ونبذ التعصب، والإعلاء من القيم التنافسية القويمة التي تربينا عليها جميعًا.

المصدر: وكالات