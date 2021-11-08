مدحت شلبي يوجه دعوة لجماهير الزمالك ويوضح حكاية "الزغلول"

وجه المعلق ومقدم البرامج الرياضية مدحت شلبي دعوة إلى جمهور الزمالك بإعادة مشاهدة مباراة القمة 123 التي خسرها الفارس الأبيض أمام الأهلي (3-5)، من أجل التأكيد على حيادته.

وقال مدحت شلبي في مداخلة إذاعية: "قبل مباراة القمة موقع سجل معايا فقولت نصا أنا يا جماعة هسيط الفرقة اللى هتجيب جول عشان لازم أمتع المشاهد صوتيا، يعني مش مشكلتي أن الأهلي هو اللي سجل أكثر".

وأضاف: "أطالب جمهور الزمالك بمشاهدة المباراة مرة أخرى، أنا قلت هلعلع الفرقة اللي هتجيب جول عشان جمهورها يتبسط، أنا مش موظف بيعمل شغله ويروح، أنا لازم أعمل متعة صوتية للمشاهد".

وتابع مدحت شلبي: "قلت في المباراة كل الطرق تؤدى لمرمى أبوجبل وهذا حقيقي فعلا مش تقليل من الزمالك، الحارس تعرض لكم هجمات غير طبيعي، وفي عز سيطرة الأهلي قلت الزمالك فريق عظيم ولسه فاضل جولات كتير في الدوري والشاطر اللي هيضحك في الآخر، وقلت لو في وقت زيادة الزمالك يقدر يتعادل".

وواصل: "اسمعوا يازملكاوية تعليقي على أهداف الزمالك، قلت مثلا على هدف مصطفى فتحي لا الشناوي ولا عشرة زي الشناوي يعرفوا يطلعوا الجول ده، مع أن الشناوي ده حارس أسطوري وهو ثاني أفضل حارس في تاريخ مصر بعد الحضري".

وواصل: "نيجي بقى لتعليقي على تألق على معلول، وهفكركم أنا من كام شهر قلت نفس الجملة لما على معلول عمل هدف لعمرو السولية في ماتش أنتو كلكوا عارفينه، وقلت وقتها معلول حط الزغلول يعني قديمة مش جديدة".

واختتم مدحت شلبي: "أنا راجل محترم وعمري ما أقول تعليقات سيئة، إنما البني آدم سيئ الظن هيفهم كلامي بطريقة سيئة، وعشان النتيجة طلعت خمسة الناس بتدور على أي غلطة، وهقولكو قصة الزغلول، زمان وأنا صغير كنا بنلعب في الشارع وكان بيلعب معانا واحد بيربي حمام زاجل غالي أوي ولما كان حد فينا يجيب جول كنا نقوله خد الزغلول".

المصدر: "almasryalyoum"