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نهائي كأس القارات.. روسيا وإيران وجها لوجه على رمال دبي

الرياضة

نهائي كأس القارات.. روسيا وإيران وجها لوجه على رمال دبي
Globallookpress Dmitry Golubovich
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سيكون المنتخب الروسي على موعد لمواجهة نظيره الإيراني اليوم السبت، في نهائي كأس القارات بكرة القدم الشاطئية المقام في مدينة دبي الإماراتية.

وتأهل المنتخب الروسي إلى نهائي البطولة بعد أن حقق فوزا عريضا على نظيره البرتغالي بنتيجة 7-3 في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة في نصف النهائي.

فيما حقق المنتخب الإيراني فوزا تاريخيا على نظيره السنغالي بنتيجة 7-5.

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وسبق للمنتخبين مواجهة بعضهما في البطولة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية، وتفوق المنتخب الروسي على نظيره الإيراني بنتيجة 4-3.

وتستضيف مدينة دبي الإماراتية البطولة في الفترة بين 2 و6 نوفمبر الجاري.

يذكر أن روسيا توجت الصيف الفائت بكأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي استضافتها العاصمة الروسية موسكو بعد فوزها في المباراة النهائية على اليابان بنتيجة 5-3.

المصدر: RT

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