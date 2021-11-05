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روسيا تقسو على البرتغال وتتأهل لنهائي كأس القارات بكرة القدم الشاطئية (فيديو)

الرياضة

روسيا تقسو على البرتغال وتتأهل لنهائي كأس القارات بكرة القدم الشاطئية (فيديو)
Globallookpress Dmitry Golubovich
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تأهل المنتخب الروسي إلى نهائي كأس القارات بكرة القدم الشاطئية بعد أن حقق فوزا عريضا على نظيره البرتغالي بنتيجة 7-3 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في نصف نهائي البطولة.

وسيواجه المنتخب الروسي في نهائي البطولة الفائز من مواجهة المربع الذهبي الثانية والتي ستجمع في وقت لاحق اليوم المنتخبين الإيراني والسنغالي.

وتستضيف مدينة دبي الإماراتية البطولة في الفترة بين 2 و6 نوفمبر الجاري.

يذكر أن روسيا توجت الصيف الفائت بكأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي استضافتها موسكو بعد فوزها في المباراة النهائية على اليابان بنتيجة 5-3.

المصدر: RT

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