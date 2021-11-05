روسيا تقسو على البرتغال وتتأهل لنهائي كأس القارات بكرة القدم الشاطئية (فيديو)
تأهل المنتخب الروسي إلى نهائي كأس القارات بكرة القدم الشاطئية بعد أن حقق فوزا عريضا على نظيره البرتغالي بنتيجة 7-3 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في نصف نهائي البطولة.
وسيواجه المنتخب الروسي في نهائي البطولة الفائز من مواجهة المربع الذهبي الثانية والتي ستجمع في وقت لاحق اليوم المنتخبين الإيراني والسنغالي.
⏱️ FINAL WHISTLE: @TeamRussia 🇷🇺 7 - 4 @selecaoportugal 🇵🇹 - Russia reach their seventh final at the #IntercontinentalCupDubai!— BeachSoccerWorldwide (@BeachSoccer_WW) November 5, 2021
Watch all games 🔴 LIVE on https://t.co/EgRCYE7yq1#Dubai#BeachSoccerpic.twitter.com/q99RUZRrjl
وتستضيف مدينة دبي الإماراتية البطولة في الفترة بين 2 و6 نوفمبر الجاري.
يذكر أن روسيا توجت الصيف الفائت بكأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي استضافتها موسكو بعد فوزها في المباراة النهائية على اليابان بنتيجة 5-3.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.