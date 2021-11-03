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ديبالا يكشف سر احتفاله على طريقة بلاتيني

الرياضة

ديبالا يكشف سر احتفاله على طريقة بلاتيني
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كشف باولو ديبالا قائد يوفنتوس، سر احتفاله على طريقة الفرنسي ميشيل بلاتيني، نجم اليوفي السابق، وذلك خلال مواجهة زينيت سان بطرسبرغ، ضمن الجولة 4 من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقاد ديبالا يوفنتوس لفوز عريض على حساب زينيت، 4-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز ستاديوم بتورينو، الثلاثاء.

وعن احتفاله على طريقة بلاتيني، قال ديبالا في تصريحاته لشبكة "سبورت ميدياست" بعد اللقاء: "الاحتفال كان تكريما له، إنه نموذج بالنسبة لي ولكرة القدم ويوفنتوس، أردت أن أكرمه عندما عادلت رقمه ضد إنتر ميلان، لكن الوضع لم يسمح".

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وأضاف: "لعبنا مباراة جيدة، بعد التعادل كنا أكثر توازنا، ولدينا حالة من الصبر، لعبنا كفريق واحد، ونجحنا في النتيجة بالفعل".

وتابع: "نأمل أن نستمر على هذا المنوال، اليوم وصلنا لهدفنا الأول (التأهل لدور الـ16)، لكن الآن علينا أن نذهب إلى لندن ونحاول الفوز على تشيلسي من أجل تصدر المجموعة".

يذكر أن ديبالا سجل هدفين وصنع آخر أمام زينيت، ليقود يوفنتوس لصدارة المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة.

المصدر: "وكالات"

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