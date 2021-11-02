دوري الأبطال.. يوفنتوس يتأهل إلى ثمن النهائي برباعية في شباك زينيت (فيديو)

حقق يوفنتوس الإيطالي فوزا عريضا على ضيفه زينيت الروسي بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل الأرجنتيني باولو ديبالا هدفين لفريق "السيدة العجوز" في الدقيقتين 11 و58، فيما تكفل بالهدفين الآخرين زميليه فيديريكو كييزا وألفارو موراتا في الدقيقتين 73 و82 على التوالي.

في المقابل، سجل ثنائية زينيت، الإيطالي ليوناردو بونوتشي بالخطأ في مرماه (د. 26) والإيراني سردار أزمون في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

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وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الثامنة ليضمن أحد تذكرتي العبور إلى دور الـ16 من البطولة، فيما توقف رصيد زينيت عند 3 نقاط في المركز الثالث.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة الثامنة، تغلب تشيلسي الإنجليزي على مالمو السويدي بهدف دون مقابل سجله المغربي حكيم زياش في الدقيقة الـ56 من عمر اللقاء، ليرفع فريق "البلوز" رصيده إلى 9 نقاط في وصافة فرق المجموعة، فيما بقي رصيد مالمو خاليا من النقاط في قاع الترتيب.

المصدر: RT