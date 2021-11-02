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المغربي زياش يقود تشيلسي لتجاوز مالمو والاقتراب من التأهل لدور الـ16 بدوري الأبطال (فيديو)

الرياضة

المغربي زياش يقود تشيلسي لتجاوز مالمو والاقتراب من التأهل لدور الـ16 بدوري الأبطال (فيديو)
AFP Jonathan NACKSTRAND
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حقق تشيلسي فوزا ثمينا على مضيفه مالمو السويدي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدين "البلوز" بالفضل في الفوز لنجمه المغربي حكيم زياش الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ56 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، اقترب تشيلسي من حجز بطاقة العبور لدور الـ16 من البطولة القارية بعد أن رفع رصيده إلى 9 نقاط متقاسما صدارة المجموعة الثامنة مع يوفنتوس الذي يستضيف في وقت لاحق اليوم زينيت الروسي صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

في المقابل، بقي رصيد مالمو خاليا من النقاط بعد مضي أربع جولات من دور المجموعات ويقبع في ذيل ترتيب المجموعة الثامنة.

يذكر أن زياش رفع رصيده بعدد الأهداف في دوري أبطال أوروبا إلى 8 أهداف ليشارك مواطنه مروان الشماخ كأكثر لاعب مغربي تسجيلا للأهداف في البطولة القارية العريقة.

المصدر: RT

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