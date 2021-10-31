شاهد.. هدف بعد لمسات سحرية لإبراهيموفيتش وخليفة رونالدو .. ولكن!

شهد لقاء القمة بين روما وضيفه ميلان، ضمن الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، فاصلا فنيا رائعا بطلها ثنائي "الروسونيري" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والبرتغالي رافائيل لياو.

وتلقى لياو كرة هيأها له النجم المخضرم إبرا (40 عاما) بصدره على طبق من ذهب، لينفرد المهاجم البرتغالي بمرمى مواطنه روي باتريسيو حارس مرمى روما، قبل أن يلعب الكرة من فوق رأس الحارس المخضرم بلمسة سحرية، ويتابعها برأسه في الشباك الخالية، ولكن حكم الراية أفسد اللوحة الفنية وفرحة ثنائي "الروسونيري"، برفعه الراية معلنا وقوع السويدي في وضعية التسلل ليلغي حكم الساحة الهدف.

One of the best goals that never was?!



Ibrahimovic’s chest down and Rafael Leao’s scoop over Rui Patricio + header 🤤 (but offside)



Zlatan’s impact on Leao since moving to San Siro is clear to see. Rafael oozing confidence.#RomaMilan



pic.twitter.com/f65goa59Sg — Sacha Pisani (@Sachk0) October 31, 2021

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المصدر: RT