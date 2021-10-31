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شاهد.. هدف بعد لمسات سحرية لإبراهيموفيتش وخليفة رونالدو .. ولكن!

الرياضة

شاهد.. هدف بعد لمسات سحرية لإبراهيموفيتش وخليفة رونالدو .. ولكن!
Reuters Reuters
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شهد لقاء القمة بين روما وضيفه ميلان، ضمن الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، فاصلا فنيا رائعا بطلها ثنائي "الروسونيري" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والبرتغالي رافائيل لياو.

وتلقى لياو كرة هيأها له النجم المخضرم إبرا (40 عاما) بصدره على طبق من ذهب، لينفرد المهاجم البرتغالي بمرمى مواطنه روي باتريسيو حارس مرمى روما، قبل أن يلعب الكرة من فوق رأس الحارس المخضرم بلمسة سحرية، ويتابعها برأسه في الشباك الخالية، ولكن حكم الراية أفسد اللوحة الفنية وفرحة ثنائي "الروسونيري"، برفعه الراية معلنا وقوع السويدي في وضعية التسلل ليلغي حكم الساحة الهدف.

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المصدر: RT 

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