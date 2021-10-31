إنتر ميلان يكرم أودينيزي بثنائية أرجنتينية.. (فيديو)
Reuters /Daniele Mascolo
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تغلب فريق إنتر ميلان على ضيفه أودينيزي بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ويعود الفضل في انتصار فريق "أفاعي" ميلانو للمهاجم الأرجنتيني خواكين كوريا (27 عاما) الذي أحرز هدفي أصحاب الأرض في الدقيقتين (60 و68) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "جيوزيبي مياتزا" في ضواحي سان سيرو بمدينة ميلانو.
ورفع إنتر ميلان رصيده بعد هذا الفوز إلى 24 نقطة (حصدها من 11 مباراة)، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب "الكالتشيو".
في حين تجمد رصيد نادي أودينيزي عند 11 نقطة، ويشغل المركز الرابع عشر على سلم ترتيب الدوري.
المصدر: RT
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