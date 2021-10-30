جيوفاني سيميوني يطلق سهمين "للسيدة العجوز"

تعرض فريق يوفنتوس لهزيمة مؤثرة أمام مضيفه هيلاس فيروونا (1-2) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين هيلاس فيرونا بالفضل في انتصاره لمهاجمه الأرجنتيني جيوفاني سيميوني الذي أحرز هدفي أصحاب الأرض مبكرا، في الدقيقتين (11 و14) من زمن الشوط الأول.

بينما سجل الأمريكي ويستون ماكيني الهدف اليتيم "للسيدة العجوز" قبل 10 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء الذي أقيم على ملعب " مارك أنتونيو بينتجودي - Stadio Marc'Antonio Bentegodi" بمدينة فيرونا.

وتعرض يوفنتوس للهزيمة الثانية على التوالي، وتوقف رصيده عند 15 نقطة، وتراجع من المركز السادس إلى الثامن حتى الآن في جدول ترتيب الدوري "الكالتشيو"، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل رفع هيلاس فيرونا رصيده بعد هذا الفوز إلى 15 نقطة، وتقدم إلى المركز السابع على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT