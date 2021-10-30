كوتينيو يعود لتشكيلة البرازيل لمواجهة كولومبيا والأرجنتين

عاد لاعب برشلونة، فيليبي كوتينيو، إلى تشكيلة منتخب البرازيل للمرة الأولى منذ عام، بعدما استدعاه المدرب تيتي، لمباراتي الشهر المقبل ضد كولومبيا والأرجنتين، في تصفيات مونديال 2022.

وابتعد ابن الـ29 عاما طويلا عن الملاعب بسبب الإصابة في ركبته، لكنه عاد مؤخرا للعب مع فريقه برشلونة بشكل أساسي، ما فتح الباب أمامه للعودة الى تشكيلة منتخب بلاده.

وأشاد تيتي بكوتينيو قائلا: "لاعب الوسط الخلوق. لاعب كبير في طور العودة الى أفضل مستوياته".

وعلى الرغم من الأداء المميز الذي يقدمه في مستهل الموسم الحالي مع قطب إسبانيا الآخر ريال مدريد، قرر تيتي استبعاد المهاجم الشاب فينيسيوس جونيور، بعدما كان مع المنتخب خلال النافذة الدولية الأخيرة.

كما غاب عن التشكيلة نجم إيفرتون الإنجليزي، ريتشارليسون، بسبب معاناته البدنية في مستهل الموسم الجديد.

وتحلق البرازيل في صدارة تصفيات المجموعة الموحدة لأمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال "قطر 2022"، بعد فوزها بعشر من مبارياتها الـ11 حتى الآن، مبتعدة بفارق 6 نقاط عن غريمتها الأرجنتين، الثانية.

ويلتقي رجال تيتي، الذين لم تهتز شباكهم سوى 4 مرات في 11 مباراة، مع كولومبيا في 11 نوفمبر في ساو باولو، قبل موقعة القمة خارج الديار ضد الأرجنتين في 16 منه، في لقاء ثأري بعد الخسارة أمام الأخيرة (0-1) في نهائي كوبا أمريكا، في يوليو الماضي .

وهذه القائمة الكاملة للبرازيل لمواجهتي كولومبيا والأرجنتين:

لحراسة المرمى: أليسون، إيدرسون، وغابريال تشابيكو.

للدفاع: دانيلو، أليكس ساندرو، إيمرسون، رينان لودي، إدير ميليتاو، لوكاس فيريسيمو، ماركينيوس، تياغو سيلفا.

للوسط: كاسيميرو، فابينيو، فريد، جيرسون، لوكاس باكيتا، فيليبي كوتينيو.

للهجوم: أنتوني، غابريال جيسوس، ماثيوس كونيا، نيمار، رافينيا، روبرتو فيرمينو.

المصدر: وكالات