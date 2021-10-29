كلوب: مباراة الغد من أصعب المواجهات في "البريميرليغ"

أكد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أنهم سيخوضون مباراة في غاية الصعوبة مساء غد السبت، أمام ضيفه برايتون، في الجولة 10 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي افتراضي مساء اليوم الجمعة: "مباراة الغد من أصعب المواجهات في البريميرليغ، بسبب الطريقة التي يلعبون بها. لا توجد مباراة سهلة، ويجب أن تكون دائما في أفضل حال".

إقرأ المزيد

وكشف المدرب الألماني موقف بعض لاعبيه المصابين من المشاركة في المباراة، قائلا: "يبدو نابي كيتا في وضع جيد، لقد كان محظوظا. أعتقد أنه جاهز. لكن فابينيو ليس كذلك. الأمر ليس معقدا للغاية، لكن من المحتمل أن يبقى خارج الملعب مجددا، لأنه لم ينضم لتدريب الفريق بعد. تياغو ألكانتارا خاض التدريبات كاملة، لكن لسوء الحظ ليس جاهزا لخوض لقاء الغد".

وتعرض كيتا لإصابة بعد تدخل عنيف من قبل الفرنسني بول بوغبا خرج على إثرها من ملعب "أولد ترافورد" خلال المباراة بين فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد، يوم الأحد الماضي، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت بهزيمة ساحقة "للشياطين الحمر" بخمسة أهداف من دون رد، وإيقاف الفرنسي لثلاث مباريات.

وعن التغييرات في تشكيلة الفريق في المواسم الأخيرة، صرح كلوب "الفريق لم يتغير كثيرا. فينالدوم رحل وجاء ديوغو جوتا وتياغو. لا أفكر في المقارنات، هذا ليس مهما جدا. يجب أن نتحسن وهناك مساحة لذلك. لقد فزنا 5-0 على يونايتد بشكل بدا مثاليا، لكنه لم يكن كذلك".

إقرأ المزيد

وأشاد كلوب بلاعبه السابق آدم لالانا الذي انتقل إلى برايتون العام الماضي، قائلا: "وضعنا المعايير للضغط العالي من البداية للنهاية، وآدم كان الأساس وكان ذلك مثيرا للإعجاب. من النادر وجود لاعب يتمتع بمهارات فنية وعقلية عمل مناسبة. لقد منعته كثرة الإصابات من أن يصبح في مستوى آخر. إنه أحد أفضل من عملت معهم".

يذكر أن برايتون تمكن من الفوز على ليفربول في معقله "أنفيلد" الموسم الماضي، وأنهى سلسلة من 68 مباراة من دون هزيمة "للريدز" على ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".

المصدر: وكالات