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مدرب خصم ليفربول المقبل: صلاح لاعب من كوكب آخر

الرياضة

مدرب خصم ليفربول المقبل: صلاح لاعب من كوكب آخر
Reuters SERGIO PEREZ
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أشاد المدير الفني لفريق برايتون، غراهام بوتر، بمستوى المصري محمد صلاح نجم ليفربول، وذلك قبل المباراة المرتقبة بينهما يوم السبت المقبل، في الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بوتر في تصريحات نشرتها صحيفة "إندبندنت": "صلاح حاليا ليس لاعبا من الطراز العالمي، بل من كوكب آخر".

وأضاف: "صلاح يظهر بشكل مذهل في المباريات الكبرى أمام تشيلسي ومانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد".

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وواصل بوتر: "ولكن لسوء الحظ بالنسبة لنا، الأمر لا يقتصر عليه وحده كونه اللاعب الوحيد المميز في ليفربول، ولكن الفريق ككل. الأندية الرائعة تملك لاعبين مذهلين فرديًا وجماعيًا، يجب علينا التعامل مع ذلك".

يذكر أن برايتون نجح في الفوز على ليفربول الموسم الماضي، في معقله "أنفيلد"، لينهي سلسلة من 68 مباراة من دون هزيمة "للريدز" على ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".

المصدر: وكالات 

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