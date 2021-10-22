بعد 27 عاما على الحادثة.. إيفرا يخرج عن صمته ويكشف تعرضه لإساءة جنسية في طفولته

كشف الفرنسي باتريس إيفرا مدافع مانشستر يونايتد السابق في مقابلة مع صحيفة التايمز البريطانية اليوم الجمعة، أنه تعرض لإساءة جنسية من مدرس حين كان في الـ13 من عمره.

وشرح إيفرا بالتفصيل الواقعة في سيرته الذاتية التي تحمل عنوان "أعشق هذه الرياضة".

وقال إيفرا البالغ 40 عاما إنه بينما كان من الصعب التحدث عن هذه الإساءة خلال المقابلة إلا أنه وجد صعوبة أكبر في الكشف عن الواقعة لوالدته التي عرفت بها قبل أسبوعين فقط.

Former Manchester United defender Patrice Evra has revealed he was sexually abused as a teenager. — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 22, 2021

وأضاف إيفرا الذي خاض 81 مباراة مع منتخب فرنسا: "بالطبع تألمت أمي كثيرا لمعرفة ذلك. كانت لحظة صعبة للغاية بالنسبة لي. لا أريد أن يشعر الناس بالشفقة. إنه موقف صعب. الأم لا تتوقع أن تسمع ذلك من طفلها".

وتابع قائلا: "كانت صدمة كبيرة بالنسبة لها. استشاطت غضبا. قالت إنها آسفة.‭ ‬طلبت مني عدم الكشف عن الواقعة في سيرتي الذاتية لأنه أمر شخصي وحساس لكني قلت لها إن الأمر لا يتعلق بي يا أمي لكنه لتوعية الأطفال الآخرين. تفهمت أمي موقفي بعد ذلك".

وقال إيفرا إنه لم يفكر في التقدم ببلاغ رسمي لكن والدته شجعته على مقاضاة الجاني.

Patrice Evra: Former Manchester United player reveals he was sexually abused as a teenager https://t.co/4loYcKnq6A — Sky News (@SkyNews) October 22, 2021

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وانضم إيفرا إلى يونايتد عام 2006 وفاز بخمسة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز ولقب لدوري الأبطال. ولعب في وقت لاحق ليوفنتوس ومرسيليا ووست هام يونايتد قبل اعتزال كرة القدم في يوليو 2019.

المصدر: رويترز