كلوب يكشف ما يتميز به صلاح عن رونالدو (فيديو)
حسم الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي موقفه بشأن المقارنة بين المصري محمد صلاح نجم "الريدز" والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد.
وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "ما الداعي للمقارنة بين صلاح ورونالدو؟"، مضيفا "كلاهما من الطراز العالمي".
وتابع المدرب الألماني البالغ 54 عاما: "يمكن القول إن القدم اليسرى لصلاح أفضل من رونالدو، بينما يتفوق كريستيانو بقدمه اليمنى وفي الألعاب الهوائية".
وواصل: "الثنائي يتساوى في جانب السرعة، وكذلك فيما يتعلق بالتعطش لتسجيل الأهداف".
وختم قائلا بشأن السؤال عن المقارنة بين النجمين: "للأسف، لست مهتما بالمقارنة بينهما".
📺 Jurgen Klopp on comparing Mo Salah and Cristiano Ronaldo:— Anfield Watch (@AnfieldWatch) October 22, 2021
"Both are world class players." 🔴 pic.twitter.com/yYEOCQXupB
ويتصدر صلاح قائمة هدافي "البريميرليغ" برصيد 7 أهداف متساويا مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، بينما سجل النجم البرتغالي 3 أهداف لـ"الشياطين الحمر".
He didn't seem keen to discuss the topic... initially 🗣️ #LFChttps://t.co/rsps9REqN2— Empire of the Kop (@empireofthekop) October 22, 2021
يذكر أن مانشستر يونايتد سيستضيف ليفربول بعد غد الأحد على ملعب "أولد ترافورد" في قمة منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
المصدر: وكالات
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.