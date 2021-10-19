صلاح يتألق ويقود ليفربول للفوز على أتلتيكو مدريد في عقر داره (فيديو)

حقق ليفربول فوزا ثمينا على مضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتألق المصري محمد صلاح نجم ليفربول بتسجيله هدفين في الدقيقتين 8 و78، وسجل زميله الغيني نابي كيتا الهدف الثالث للريدز في الدقيقة الـ13.

أستمتع بمهارات وأهداف محمد صلاح اليوم

فخر بلادي 👏👏#ليفربول_اتلتيكو_مدريدpic.twitter.com/ySOcXBeXPY — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11Mosalah) October 19, 2021

في المقابل، سجل هدفي أتلتيكو مدريد، الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقتين 20 و34، قبل أن يتعرض للطرد في الدقيقة الـ52 لتدخله العنيف على البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط معززا صدارته لفرق المجموعة الثانية وأصبح قريبا من التأهل إلى دور الـ16، فيما توقف رصيد أتلتيكو عند 4 نقاط في المركز الثاني.

وفي مباراة ثانية، مني ميلان بخسارة مريرة أمام مضيفه بورتو البرتغالي بهدف دون رد سجله الكولمبي لويس دياز، ليتجرع "الروسونيري" خسارته الثالثة في البطولة ويبقى رصيده خاويا من النقاط في ذيل الترتيب.

في المقابل، رفع بورتو رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث ويتأخر عن الوصيف أتلتيكو بفارق الأهداف.

المصدر: RT