المحرق يهزم الكويت بثنائية ويتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي (فيديو)

تأهل المحرق البحريني إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد فوزه بهدفين نظيفين على الكويت الكويتي في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء في الدور نصف النهائي من المسابقة.

وسجل ثنائية المحرق، الأردني محمود مرضي والبرازيلي فلافيو في الدقيقتين 19 و45+1 على الترتيب.

من كرة ثابتة تغالط حارس المرمى..

محمود مرضي يسجل هدف التقدم الأول لـ #المحرق البحريني في الدقيقة 20 من الشوط الأول#المحرق_الكويت#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/pdZDkqL8ov — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 20, 2021

فلافيو يسجل الهدف الثاني لـ #المحرق البحريني مع نهاية الشوط الأول ويحتفل على طريقة جوميز لاعب #الهلال السعودي#المحرق_الكويت#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/4ebGlQ8K9k — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 20, 2021

ويلتقي المحرق في نهائي البطولة في الـ5 من نوفمبر المقبل مع فريق ناساف كارشي الأوزبكي الذي حجز تذكرة النهائي الأولى في وقت سابق اليوم بفوزه على فريق "لي مان" الهونغونغي بنتيجة 3-2 بعد التمديد.

وهو ثاني نهائي سيخوضه المحرق بكأس الاتحاد الآسيوي بعد عام 2008، الذي شهد تتويجه باللقب القاري الوحيد في تاريخه على حساب الصفاء اللبناني.

🚨 FT: 🇺🇿 Nasaf 3️⃣ - 2️⃣ Lee Man 🇭🇰 🚨



A closely fought contest between the two sides, though the home side come through victorious in the Inter-Zone final much to the joy of the fans 💯🙌🏽 #NASvLMC#AFCCup2021pic.twitter.com/QqO9lmJAnr — #AFCCup2021 (@AFCCup) October 20, 2021

يذكر أن ناساف كارشي يطمح أيضا للفوز بلقبه الثاني في المسابقة بعد الأول عام 2011 وكان على حساب فريق الكويت.

المصدر: RT