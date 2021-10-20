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المحرق يهزم الكويت بثنائية ويتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي (فيديو)

الرياضة

المحرق يهزم الكويت بثنائية ويتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي (فيديو)
AFCCup/twitter
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تأهل المحرق البحريني إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد فوزه بهدفين نظيفين على الكويت الكويتي في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء في الدور نصف النهائي من المسابقة.

وسجل ثنائية المحرق، الأردني محمود مرضي والبرازيلي فلافيو في الدقيقتين 19 و45+1 على الترتيب.

ويلتقي المحرق في نهائي البطولة في الـ5 من نوفمبر المقبل مع فريق ناساف كارشي الأوزبكي الذي حجز تذكرة النهائي الأولى في وقت سابق اليوم بفوزه على فريق "لي مان" الهونغونغي بنتيجة 3-2 بعد التمديد.

وهو ثاني نهائي سيخوضه المحرق بكأس الاتحاد الآسيوي بعد عام 2008، الذي شهد تتويجه باللقب القاري الوحيد في تاريخه على حساب الصفاء اللبناني.

يذكر أن ناساف كارشي يطمح أيضا للفوز بلقبه الثاني في المسابقة بعد الأول عام 2011 وكان على حساب فريق الكويت.

المصدر: RT 

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