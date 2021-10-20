الإمارات تستضيف كأس العالم للأندية في بداية 2022 (فيديو)

أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم الأربعاء أن الإمارات ستستضيف كأس العالم للأندية في بداية 2022.

وكان من المقرر أن تستضيف اليابان البطولة في ديسمبر من العام الحالي لكنها انسحبت الشهر الماضي بسبب وضع فيروس كورونا في البلاد.

وقال إنفانتينو: "لقد تقرر (في اجتماع مجلس الفيفا) أن كأس العالم للأندية 2021 ستقام في بداية 2022، لم يتم بعد تحديد المواعيد الدقيقة للبطولة لكنها ستقام في الإمارات بعد انسحاب اليابان بسبب الجائحة".

The United Arab Emirates (UAE) will host this season's Club World Cup in early 2022, FIFA president Gianni Infantino said on Wednesday. https://t.co/kYcAqZW6tx — Reuters Sports (@ReutersSports) October 20, 2021

واستضافت الإمارات البطولة أربع مرات من قبل أعوام 2009 و2010 و2017 و2018.

أبوظبي عاصمة الرياضة تستضيف كأس العالم للأندية للمرة الخامسة



الجزيرة يمثل الإمارات والأهلي بطل إفريقيا وتشيلسي بطل أوروبا وأوكلاند بطل أوقيانوسيا والفائز بنهائي آسيا بين الهلال وبوهانج ستيلرز ونهائي كوبا ليبرتادوريس بين فلامينجو وبالميراس ونهائي كونكاكاف بين مونتيري وكلوب أميركا pic.twitter.com/pmsm39nASP — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 20, 2021

واختار "الفيفا" العام الماضي اليابان لاستضافة البطولة التقليدية التي تضم سبعة فرق بعد تأجيل البطولة الموسعة، التي كان من المخطط إقامتها في الصين في يونيو 2021 بمشاركة 24 فريقا، بسبب الجائحة.

ويشارك في البطولة السنوية أبطال القارات الست بالإضافة إلى بطل الدوري في الدولة المضيفة.

المصدر: "رويترز"