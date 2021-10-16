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كلوب يتغنى بتمريرة صلاح الرائعة وهدفه الاستثنائي

الرياضة

كلوب يتغنى بتمريرة صلاح الرائعة وهدفه الاستثنائي
Reuters DAVID KLEIN
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أشاد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، بنجمه المصري محمد صلاح، بعد تألقه في مباراته أمام مضيفه واتفورد (5-0) اليوم السبت، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز محمد صلاح الهدف الرابع "للريدز" في مباراته الشخصية رقم 200، وصنع الهدف الأول لزميله المهاجم السنغالي ساديو ماني بتمريرة على طبق من ذهب.

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وقال كلوب لمحطة "بي.تي سبورت" التلفزيونية: "احضروا هنا، من أفضل منه؟ لا ينبغي أن نتحدث عن ميسي ورونالدو وما حدث منهما لكرة القدم العالمية وسيطرتهما التامة، لكن الآن هو الأفضل".

وأضاف: "أداؤه كان مذهلا اليوم. تمريرة الهدف الأول كانت رائعة، وهدفه كان استثنائيا. إنه على القمة وكلنا نرى ذلك".

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 7 أهداف وانفرد بصدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ" هذا الموسم، حتى الآن.

المصدر: وكالات 

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