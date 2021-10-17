شاهد.. ليفربول يتغنى بهدف محمد صلاح "المذهل" ويعرضه من جميع الزوايا

نشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول على موقع "تويتر"، الهدف الرائع لنجمه المصري محمد صلاح في مرمى مضيفه واتفورد (5-0) أمس السبت، في الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعلق ليفربول على هدف صلاح، في مقطع فيديو يمكن مشاهدته من جميع الزوايا، قائلا: "حان وقت المتعة والروعة الذي ننتظره جميعا. استمتعوا بفن، إبداع، مهارة وذكاء @MoSalah في هدفه المذهل أمام واتفورد من كل الزوايا".

حان وقت المتعة والروعة الذي ننتظره جميعًا 🤩



استمتعوا بفن، إبداع، مهارة وذكاء @MoSalah في هدفه المذهل أمام واتفورد من كل الزوايا 📹😍



مقدم لكم برعاية @Sonospic.twitter.com/UednocmeWO — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 17, 2021

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شاهد @MoSalah يُسجل هدف خيالي آخر أمام واتفورد 🤯pic.twitter.com/8WneM6y7al — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 16, 2021

وأحرز محمد صلاح الهدف الرابع "للريدز" في الدقيقة 54 بتسديدة متقنة في الزاوية اليسرى البعيدة، بعد مجهود فردي كبير قام به، ليحتفل بأفضل طريقة بمباراته رقم 200 بقميص "الريدز"، وتسجيله لأول مرة في المواجهة السادسة على التوالي بـ"البريمير ليغ"، والثامنة في جميع المسابقات مع ليفربول، معادلا رقم المهاجم الإنجليزي دانيال ستوريدج الذي حققه في فبراير 2014، وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصاءات.

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وعادل "الفرعون" المصري رقم المهاجم الإيفواري المعتزل ديديه دروغبا، كأكثر اللاعبين من القارة الإفريقية تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 104 أهداف.

فقد سجل دروغبا 104 أهداف بقميص تشيلسي في الدوري الإنجليزي خلال 254 مباراة، بينما وصل صلاح إلى 104 أهداف بقميص ليفربول وتشيلسي خلال 166 مباراة فقط.

ويتصدر محمد صلاح (29 عاما) حاليا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ" مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، برصيد 7 أهداف لكل منهما.

المصدر: وكالات