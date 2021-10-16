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صلاح يهدي ماني هدفه رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز (فيديو)

الرياضة

صلاح يهدي ماني هدفه رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز (فيديو)
Reuters DAVID KLEIN
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دخل المهاجم السنغالي ساديو مامي "نادي المئة" في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، خلال مباراة فريقه ليفربول أمام مضيفه واتفورد، اليوم السبت، وذلك ضمن الجولة الثامنة من الدوري.

ووضع ماني "الريدز" في المقدمة بهدف مبكر سجله في الدقيقة التاسعة، بعد تمريرة على طبق من ذهب من زميله الجناح المصري محمد صلاح.

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ووقع ساديو ماني بذلك على هدفه رقم 100 خلال مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح ثالث لاعب فقط يسجل 100 هدف أو أكثر في الدوري الإنجليزي، من دون أي ركلة جزاء، بعد ليس فرديناند (149 هدفا) وإيميل هيسكي (110 أهداف).

كما بات ماني ثالث لاعب من القارة الإفريقية يسجل 100 هدف أو أكثر، بعد المهاجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروغبا (104) أهداف، ومحمد صلاح (103 أهداف).

المصدر: وكالات 

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