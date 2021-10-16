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شاهد.. محمد صلاح يضرب الأرقام القياسية بهدف عالمي

الرياضة

شاهد.. محمد صلاح يضرب الأرقام القياسية بهدف عالمي
Reuters ANDREW COULDRIDGE
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حقق النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول، عدة أرقام قياسية خلال مبارته أمام مضيفه واتفورد اليوم السبت، في افتتاح منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز محد صلاح هدفا رائعا لفريقه في الدقيقة 54 بتسديدة متقنة في الزاوية اليسرى البعيدة، بعد مجهود فردي كبير قام به، ليحتفل بأفضل طريقة بمباراته رقم 200 بقميص "الريدز"، وتسجيله لأول مرة في المواجهة السادسة على التوالي بـ"البريمير ليغ"، والثامنة في جميع المسابقات مع ليفربول معادلا رقم المهاجم الإنجليزي دانيال ستوريدج الذي حققه في فبراير 2014، وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصاءات.

وعادل "الفرعون" المصري رقم المهاجم الإيفواري المعتزل ديديه دروغبا كأكثر اللاعبين من القارة الإفريقية تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 104 أهداف.

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فقد سجل دروغبا 104 أهداف بقميص تشيلسي في الدوري الإنجليزي خلال 254 مباراة، بينما وصل صلاح إلى 104 أهداف بقميص ليفربول وتشيلسي خلال 165 مباراة فقط.

 يذكر أن محمد صلاح (29 عاما) سجل باكورة أهدافه بقميص "الريدز" في مرمى واتفورد بالذات وعلى ملعبه "فيكارج رود"، في أغسطس 2017، ووصل إلى هدفه التاسع في مرمى هذا الفريق خلال 7 مباريات لعبها ضده، مقلصا الفارق إلى هدف واحد فقط بينه وبين الأسطورة إيان راش الأكثر تسجيلا للأهداف في مرمى وتفورد من بين لاعبي "الريد" برصيد 10 أهداف خلال 11 مباراة.

المصدر: وكالات 

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